Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester

Für den LUS-DAX ging es am Abend aufwärts.

Schlussendlich notierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 2,81 Prozent fester bei 26 572,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Mittwoch bei 26 590,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 769,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 25 280,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 04.08.2026, einen Stand von 26 360,00 Punkten auf. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 04.11.2025, den Stand von 23 884,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 8,17 Prozent. Bei 26 616,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21 861,50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Heidelberg Materials (+ 9,55 Prozent auf 171,50 EUR), Zalando (+ 8,54 Prozent auf 27,45 EUR), Deutsche Bank (+ 6,88) Prozent auf 32,56 EUR), Scout24 (+ 6,66 Prozent auf 91,25 EUR) und BMW (+ 5,50 Prozent auf 60,98 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Siemens Energy (-7,95 Prozent auf 119,46 EUR), HOCHTIEF (-4,97 Prozent auf 363,60 EUR), Infineon (-4,12 Prozent auf 50,24 EUR), Rheinmetall (-0,14 Prozent auf 1 003,40 EUR) und QIAGEN (+ 0,47 Prozent auf 45,23 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 048 027 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 237,653 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,65 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,63 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at