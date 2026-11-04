L&S DAX Indikation

26 086,00
-48,00
-0,18 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
LUS-DAX-Performance im Blick 04.11.2026 17:58:45

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester

Für den LUS-DAX ging es am Abend aufwärts.

Schlussendlich notierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 2,81 Prozent fester bei 26 572,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Mittwoch bei 26 590,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 769,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 25 280,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 04.08.2026, einen Stand von 26 360,00 Punkten auf. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 04.11.2025, den Stand von 23 884,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 8,17 Prozent. Bei 26 616,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21 861,50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Heidelberg Materials (+ 9,55 Prozent auf 171,50 EUR), Zalando (+ 8,54 Prozent auf 27,45 EUR), Deutsche Bank (+ 6,88) Prozent auf 32,56 EUR), Scout24 (+ 6,66 Prozent auf 91,25 EUR) und BMW (+ 5,50 Prozent auf 60,98 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Siemens Energy (-7,95 Prozent auf 119,46 EUR), HOCHTIEF (-4,97 Prozent auf 363,60 EUR), Infineon (-4,12 Prozent auf 50,24 EUR), Rheinmetall (-0,14 Prozent auf 1 003,40 EUR) und QIAGEN (+ 0,47 Prozent auf 45,23 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 048 027 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 237,653 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,65 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,63 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BMW AG 60,42 -0,63% BMW AG
Deutsche Bank AG 32,11 -1,03% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 26,12 0,04% Deutsche Telekom AG
Heidelberg Materials 172,50 0,17% Heidelberg Materials
Henkel KGaA Vz. 83,02 -0,48% Henkel KGaA Vz.
HOCHTIEF AG 341,60 0,12% HOCHTIEF AG
Infineon AG 46,35 3,00% Infineon AG
QIAGEN N.V. 45,03 -0,31% QIAGEN N.V.
Rheinmetall AG 833,20 0,45% Rheinmetall AG
SAP SE 213,15 -1,55% SAP SE
Scout24 89,40 0,11% Scout24
Siemens Energy AG 114,88 1,84% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 71,04 -0,67% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 17,01 0,21% Vonovia SE
Zalando 28,10 -0,64% Zalando

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 26 095,00 -0,15%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: Asiens Börsen in Rot -- ATX und DAX büßen Gewinne letztlich ein
An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung. Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fielen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen