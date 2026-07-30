Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|LUS-DAX aktuell
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30.07.2026 17:58:42
Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt schlussendlich
Der LUS-DAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,04 Prozent stärker bei 25 628,00 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 296,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 25 651,00 Einheiten.
LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 30.06.2026, einen Wert von 25 010,00 Punkten auf. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, bei 24 302,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.07.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 312,00 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,32 Prozent nach oben. Bei 25 906,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 9,16 Prozent auf 59,47 EUR), Siemens Energy (+ 8,12 Prozent auf 146,16 EUR), Siemens (+ 3,63 Prozent auf 281,10 EUR), Symrise (+ 3,12 Prozent auf 91,86 EUR) und HOCHTIEF (+ 3,02 Prozent auf 442,80 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil adidas (-11,52 Prozent auf 161,25 EUR), Zalando (-4,27 Prozent auf 28,95 EUR), SAP SE (-3,78 Prozent auf 155,92 EUR), Airbus SE (-2,79 Prozent auf 203,95 EUR) und Heidelberg Materials (-2,63 Prozent auf 164,50 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 7 220 835 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 207,145 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus
Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,26 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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