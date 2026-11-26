Am Donnerstag springt der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA um 0,45 Prozent auf 25 248,00 Punkte an.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 256,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 109,00 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 26.10.2026, wurde der LUS-DAX mit 25 373,00 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 26 313,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 26.11.2025, einen Wert von 23 749,00 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,78 Prozent. Bei 27 000,00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Zählern.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 4,89 Prozent auf 771,80 EUR), Bayer (+ 4,70 Prozent auf 53,06 EUR), Infineon (+ 4,62 Prozent auf 42,79 EUR), Siemens Energy (+ 4,61 Prozent auf 117,64 EUR) und HOCHTIEF (+ 3,69 Prozent auf 337,60 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Commerzbank (-2,31 Prozent auf 33,38 EUR), QIAGEN (+ 0,06 Prozent auf 45,10 EUR), Henkel vz (+ 0,52 Prozent auf 88,28 EUR), Hannover Rück (+ 0,68 Prozent auf 297,20 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,68 Prozent auf 589,00 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im LUS-DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 444 499 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 214,599 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,74 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at