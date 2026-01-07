Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|LUS-DAX-Entwicklung
|
07.01.2026 12:27:02
Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht mittags Gewinne
Um 12:25 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,34 Prozent auf 25 054,00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 25 151,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 950,50 Punkten verzeichnete.
LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 24 038,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.10.2025, wies der LUS-DAX 24 382,00 Punkte auf. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 07.01.2025, mit 20 294,00 Punkten bewertet.
Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Zalando (+ 2,95 Prozent auf 25,16 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,74 Prozent auf 229,10 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,27 Prozent auf 391,80 EUR), Siemens (+ 2,10 Prozent auf 252,75 EUR) und Siemens Energy (+ 1,92 Prozent auf 129,75 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Scout24 (-4,35 Prozent auf 82,50 EUR), Commerzbank (-2,00 Prozent auf 35,27 EUR), Beiersdorf (-1,89 Prozent auf 93,22 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,37 Prozent auf 39,67 EUR) und adidas (-0,92 Prozent auf 162,25 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im LUS-DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 543 563 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 234,777 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf
Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Mit 6,10 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Scout24
Analysen zu Scout24
|06.01.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|165,05
|1,20%
|Beiersdorf AG
|92,90
|-2,15%
|Commerzbank
|35,57
|-1,06%
|E.ON SE
|16,92
|2,33%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|39,10
|-2,76%
|Heidelberg Materials
|231,70
|3,67%
|MTU Aero Engines AG
|391,60
|2,11%
|Porsche Automobil Holding SE
|38,57
|-1,10%
|SAP SE
|206,70
|1,67%
|Scout24
|83,75
|-3,29%
|Siemens AG
|252,45
|1,47%
|Siemens Energy AG
|124,55
|-3,00%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|101,80
|-1,59%
|Zalando
|24,91
|2,01%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 170,00
|0,30%