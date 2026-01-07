Scout24 Aktie

Scout24 Aktie

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

LUS-DAX-Entwicklung 07.01.2026 12:27:02

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht mittags Gewinne

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht mittags Gewinne

LUS-DAX-Handel aktuell.

Um 12:25 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,34 Prozent auf 25 054,00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 25 151,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 950,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 24 038,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.10.2025, wies der LUS-DAX 24 382,00 Punkte auf. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 07.01.2025, mit 20 294,00 Punkten bewertet.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Zalando (+ 2,95 Prozent auf 25,16 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,74 Prozent auf 229,10 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,27 Prozent auf 391,80 EUR), Siemens (+ 2,10 Prozent auf 252,75 EUR) und Siemens Energy (+ 1,92 Prozent auf 129,75 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Scout24 (-4,35 Prozent auf 82,50 EUR), Commerzbank (-2,00 Prozent auf 35,27 EUR), Beiersdorf (-1,89 Prozent auf 93,22 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,37 Prozent auf 39,67 EUR) und adidas (-0,92 Prozent auf 162,25 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im LUS-DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 543 563 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 234,777 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Mit 6,10 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at






Nachrichten zu Scout24

Analysen zu Scout24

06.01.26 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
11.12.25 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.25 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Scout24 Outperform Bernstein Research
