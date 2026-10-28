Zalando Aktie

Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Fokus 28.10.2026 17:58:44

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

Der LUS-DAX ging mit Gewinnen aus dem Mittwochshandel.

Zum Handelsende bewegte sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,53 Prozent fester bei 25 739,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 25 489,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 762,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 28.09.2026, einen Stand von 25 498,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25 517,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 242,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,77 Prozent. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Deutsche Bank (+ 3,97 Prozent auf 30,02 EUR), Siemens Energy (+ 3,64 Prozent auf 133,26 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,72 Prozent auf 42,59 EUR), Infineon (+ 1,62 Prozent auf 53,44 EUR) und Siemens (+ 1,45 Prozent auf 270,05 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Symrise (-10,24 Prozent auf 89,80 EUR), Zalando (-1,77 Prozent auf 26,09 EUR), Scout24 (-1,50 Prozent auf 81,95 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,39 Prozent auf 58,00 EUR) und Rheinmetall (-1,29 Prozent auf 1 012,00 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 429 784 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 240,645 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Zalando

mehr Nachrichten

Analysen zu Zalando

mehr Analysen
14.10.26 Zalando Buy UBS AG
01.10.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG
16.09.26 Zalando Buy UBS AG
25.08.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Deutsche Bank AG 30,09 4,30% Deutsche Bank AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 57,84 -1,57% DHL Group (ex Deutsche Post)
Henkel KGaA Vz. 77,88 0,15% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 53,67 2,78% Infineon AG
Rheinmetall AG 1 013,00 -0,53% Rheinmetall AG
SAP SE 211,25 -0,87% SAP SE
Scout24 81,55 -1,45% Scout24
Siemens AG 270,20 1,26% Siemens AG
Siemens Energy AG 133,34 3,56% Siemens Energy AG
Siemens Healthineers AG 42,68 1,93% Siemens Healthineers AG
Symrise AG 89,96 -9,79% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 69,06 0,94% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 16,45 -0,54% Vonovia SE
Zalando 26,05 -1,96% Zalando

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 25 739,00 0,53%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf Fed-Zinsentscheid: ATX auf Richtungssuche -- DAX etwas höher -- US-Börsen bleiben vorsichtig -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI sehr stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street gehen Anleger am Mittwoch keine Risiken ein. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen