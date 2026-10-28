Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

Der LUS-DAX ging mit Gewinnen aus dem Mittwochshandel.

Zum Handelsende bewegte sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,53 Prozent fester bei 25 739,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 25 489,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 762,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 28.09.2026, einen Stand von 25 498,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25 517,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 242,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,77 Prozent. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Deutsche Bank (+ 3,97 Prozent auf 30,02 EUR), Siemens Energy (+ 3,64 Prozent auf 133,26 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,72 Prozent auf 42,59 EUR), Infineon (+ 1,62 Prozent auf 53,44 EUR) und Siemens (+ 1,45 Prozent auf 270,05 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Symrise (-10,24 Prozent auf 89,80 EUR), Zalando (-1,77 Prozent auf 26,09 EUR), Scout24 (-1,50 Prozent auf 81,95 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,39 Prozent auf 58,00 EUR) und Rheinmetall (-1,29 Prozent auf 1 012,00 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 429 784 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 240,645 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at