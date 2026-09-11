Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|LUS-DAX-Entwicklung
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11.09.2026 15:58:32
Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Freitagnachmittag fester
Am Freitag steigt der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA um 0,87 Prozent auf 25 566,00 Punkte.
Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 25 585,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25 345,00 Punkten.
So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 11.08.2026, den Wert von 26 398,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 11.06.2026, mit 24 611,00 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, lag der LUS-DAX bei 23 752,00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,07 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Punkte.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Infineon (+ 2,81 Prozent auf 57,37 EUR), Siemens (+ 2,67 Prozent auf 265,00 EUR), Fresenius SE (+ 2,40) Prozent auf 45,78 EUR), Siemens Energy (+ 2,39 Prozent auf 144,18 EUR) und Deutsche Telekom (+ 2,01 Prozent auf 28,44 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen BASF (-2,76 Prozent auf 51,87 EUR), Rheinmetall (-2,65 Prozent auf 989,50 EUR), Brenntag SE (-1,34 Prozent auf 60,52 EUR), Deutsche Börse (-1,18 Prozent auf 276,40 EUR) und Henkel vz (-0,84 Prozent auf 73,06 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 678 056 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 211,057 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,73 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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