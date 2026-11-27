Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,75 Prozent stärker bei 25 415,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 326,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 467,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25 604,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 27.08.2026, einen Stand von 26 367,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23 777,00 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,46 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 27 000,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Punkten.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 4,24 Prozent auf 44,15 EUR), Rheinmetall (+ 4,04 Prozent auf 796,60 EUR), Siemens Energy (+ 3,47 Prozent auf 121,06 EUR), HOCHTIEF (+ 2,56 Prozent auf 344,40 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,98 Prozent auf 350,90 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Commerzbank (-2,55 Prozent auf 32,45 EUR), Beiersdorf (-1,13 Prozent auf 82,60 EUR), adidas (-0,89 Prozent auf 172,20 EUR), Hannover Rück (-0,67 Prozent auf 295,60 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,64 Prozent auf 585,40 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 745 495 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 214,306 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at