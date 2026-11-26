Am Abend wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Letztendlich bewegte sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,40 Prozent fester bei 25 234,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 109,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 299,00 Einheiten.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 26.10.2026, bei 25 373,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 26 313,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, stand der LUS-DAX noch bei 23 749,00 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,72 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 27 000,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 4,60 Prozent auf 68,24 EUR), BMW (+ 4,49 Prozent auf 57,72 EUR), Bayer (+ 4,22) Prozent auf 52,82 EUR), Rheinmetall (+ 4,06 Prozent auf 765,70 EUR) und Siemens Energy (+ 4,04 Prozent auf 117,00 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Commerzbank (-2,55 Prozent auf 33,30 EUR), QIAGEN (+ 0,04 Prozent auf 45,09 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,26 Prozent auf 38,48 EUR), Symrise (+ 0,35 Prozent auf 97,18 EUR) und Henkel vz (+ 0,66 Prozent auf 88,40 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. 4 826 977 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 214,599 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at