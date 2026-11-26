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26.11.2026 17:58:35
Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus
Letztendlich bewegte sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,40 Prozent fester bei 25 234,00 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 109,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 299,00 Einheiten.
LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 26.10.2026, bei 25 373,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 26 313,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, stand der LUS-DAX noch bei 23 749,00 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,72 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 27 000,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 4,60 Prozent auf 68,24 EUR), BMW (+ 4,49 Prozent auf 57,72 EUR), Bayer (+ 4,22) Prozent auf 52,82 EUR), Rheinmetall (+ 4,06 Prozent auf 765,70 EUR) und Siemens Energy (+ 4,04 Prozent auf 117,00 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Commerzbank (-2,55 Prozent auf 33,30 EUR), QIAGEN (+ 0,04 Prozent auf 45,09 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,26 Prozent auf 38,48 EUR), Symrise (+ 0,35 Prozent auf 97,18 EUR) und Henkel vz (+ 0,66 Prozent auf 88,40 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. 4 826 977 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 214,599 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder
In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Henkel KGaA Vz.
|88,04
|0,11%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|38,71
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|QIAGEN N.V.
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|0,37%
|Rheinmetall AG
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|SAP SE
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|Siemens Energy AG
|119,84
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|Symrise AG
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|-0,31%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|68,18
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