Beiersdorf Aktie

Beiersdorf

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

Kursentwicklung 07.01.2026 17:59:06

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind

Heute wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Schlussendlich bewegte sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,68 Prozent stärker bei 25 137,50 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 950,50 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 151,00 Zählern.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 24 038,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, bei 24 382,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.01.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 20 294,00 Punkten gehandelt.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 4,85 Prozent auf 1 825,00 EUR), Zalando (+ 4,62 Prozent auf 25,57 EUR), Siemens (+ 3,51 Prozent auf 256,25 EUR), SAP SE (+ 3,14 Prozent auf 208,40 EUR) und MTU Aero Engines (+ 3,08 Prozent auf 394,90 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Scout24 (-3,59 Prozent auf 83,15 EUR), Beiersdorf (-3,37 Prozent auf 91,82 EUR), Deutsche Börse (-3,17 Prozent auf 213,90 EUR), Commerzbank (-3,03 Prozent auf 34,90 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,59 Prozent auf 39,18 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 6 366 597 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 234,777 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,10 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Historische Kursdaten

