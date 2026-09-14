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LUS-DAX aktuell 14.09.2026 17:58:47

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende freundlich

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende freundlich

Schlussendlich wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Zum Handelsschluss kletterte der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,28 Prozent auf 25 500,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 25 545,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 327,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 26 456,00 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 679,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 23 714,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,80 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell SAP SE (+ 5,08 Prozent auf 186,26 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,91 Prozent auf 39,56 EUR), Bayer (+ 2,41 Prozent auf 49,33 EUR), Deutsche Börse (+ 2,06 Prozent auf 282,00 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,99 Prozent auf 38,99 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen HOCHTIEF (-9,37 Prozent auf 377,20 EUR), Siemens Energy (-8,04 Prozent auf 132,66 EUR), Infineon (-7,72 Prozent auf 54,04 EUR), MTU Aero Engines (-4,51 Prozent auf 328,20 EUR) und RWE (-4,08 Prozent auf 57,40 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 5 859 082 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 204,593 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentaldaten

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,10 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bayer 49,37 2,60% Bayer
Deutsche Bank AG 33,84 -3,19% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 281,40 1,81% Deutsche Börse AG
Fresenius Medical Care (FMC) St. 39,56 3,21% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Henkel KGaA Vz. 73,24 1,50% Henkel KGaA Vz.
HOCHTIEF AG 378,40 -8,73% HOCHTIEF AG
Infineon AG 54,28 -6,78% Infineon AG
MTU Aero Engines AG 329,20 -3,97% MTU Aero Engines AG
RWE AG St. 57,62 -3,55% RWE AG St.
SAP SE 188,12 5,77% SAP SE
Siemens Energy AG 134,00 -6,75% Siemens Energy AG
Siemens Healthineers AG 38,87 1,91% Siemens Healthineers AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 81,38 0,30% Volkswagen (VW) AG Vz.
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