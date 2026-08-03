Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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LUS-DAX aktuell 03.08.2026 17:58:45

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Aufwind

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Aufwind

Zum Handelsschluss zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der LUS-DAX kletterte im XETRA-Handel letztendlich um 0,85 Prozent auf 26 026,00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26 102,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 806,00 Zählern.

LUS-DAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 03.07.2026, notierte der LUS-DAX bei 25 820,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wurde der LUS-DAX auf 24 302,00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, den Stand von 23 454,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 5,94 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26 102,00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Healthineers (+ 6,10 Prozent auf 39,11 EUR), Deutsche Telekom (+ 4,93 Prozent auf 28,08 EUR), SAP SE (+ 4,41 Prozent auf 164,64 EUR), adidas (+ 3,39 Prozent auf 164,80 EUR) und Rheinmetall (+ 3,07 Prozent auf 1 175,00 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Bayer (-1,94 Prozent auf 47,12 EUR), Beiersdorf (-1,93 Prozent auf 79,16 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,62 Prozent auf 57,40 EUR), Merck (-0,49 Prozent auf 142,45 EUR) und Infineon (-0,32 Prozent auf 61,47 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 10 106 099 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 215,454 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,19 erwartet. Mit 7,22 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

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