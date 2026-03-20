Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Aufwind

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den LUS-DAX auch am Morgen aufwärts.

Der LUS-DAX legt im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,51 Prozent auf 23 126,50 Punkte zu.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 23 177,50 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22 906,00 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 20.02.2026, den Wert von 25 236,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bei 24 288,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 22 966,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 5,86 Prozent ein. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 728,00 Zählern.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 5,18 Prozent auf 39,02 EUR), Heidelberg Materials (+ 4,88 Prozent auf 174,15 EUR), Bayer (+ 4,12 Prozent auf 40,05 EUR), Commerzbank (+ 2,86 Prozent auf 32,05 EUR) und Siemens Energy (+ 2,57 Prozent auf 149,45 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen QIAGEN (-0,31 Prozent auf 35,15 EUR), Deutsche Börse (-0,20 Prozent auf 248,70 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,03 Prozent auf 38,26 EUR), Hannover Rück (+ 0,00 Prozent auf 264,60 EUR) und Scout24 (+ 0,23 Prozent auf 66,40 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im LUS-DAX ist die EON SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 800 822 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 186,809 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at