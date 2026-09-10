Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|XETRA-Handel im Blick
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10.09.2026 09:28:53
Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Plus
Um 09:25 Uhr legt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,34 Prozent auf 25 610,00 Punkte zu.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 524,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 621,00 Zählern.
LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 26 340,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 10.06.2026, den Stand von 24 046,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, bei 23 583,00 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,25 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 1,51 Prozent auf 28,19 EUR), RWE (+ 1,46 Prozent auf 61,14 EUR), Deutsche Bank (+ 1,26 Prozent auf 35,48 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,25 Prozent auf 502,20 EUR) und EON SE (+ 1,02 Prozent auf 17,79 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil SAP SE (-3,45 Prozent auf 176,56 EUR), adidas (-2,19 Prozent auf 143,25 EUR), Scout24 (-0,96 Prozent auf 72,50 EUR), Symrise (-0,83 Prozent auf 87,96 EUR) und Rheinmetall (-0,79 Prozent auf 1 004,40 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 265 557 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 209,718 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,78 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,91 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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