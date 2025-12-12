Commerzbank Aktie
12.12.2025 09:29:16
Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart in Grün
Um 09:26 Uhr klettert der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,15 Prozent auf 24 435,50 Punkte.
Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 24 359,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 443,00 Punkten erreichte.
LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.11.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 24 433,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.09.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 23 714,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 20 406,00 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 22,40 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 24 773,50 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 18 821,00 Zählern.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell adidas (+ 1,86 Prozent auf 167,30 EUR), Rheinmetall (+ 1,59 Prozent auf 1 628,00 EUR), Commerzbank (+ 1,16 Prozent auf 35,66 EUR), Infineon (+ 1,07 Prozent auf 36,96 EUR) und Airbus SE (+ 0,89 Prozent auf 195,06 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Merck (-1,13 Prozent auf 117,75 EUR), Fresenius SE (-0,92 Prozent auf 47,47 EUR), Henkel vz (-0,88 Prozent auf 69,54 EUR), Symrise (-0,72 Prozent auf 66,42 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,60 Prozent auf 39,68 EUR).
Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen
Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 252 383 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 240,185 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 6,33 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Im Index bietet die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,04 Prozent die höchste Dividendenrendite.
