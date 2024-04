Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Kursplus

Am Montag verbucht der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,22 Prozent auf 18 239,50 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 254,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 167,00 Einheiten.

LUS-DAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 08.03.2024, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 17 765,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.01.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 16 763,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, wies der LUS-DAX 15 645,00 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 8,93 Prozent. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 633,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten registriert.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Zalando (+ 3,88 Prozent auf 25,17 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,20 Prozent auf 75,61 EUR), Porsche Automobil vz (+ 1,02 Prozent auf 51,26 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,95 Prozent auf 127,60 EUR) und Daimler Truck (+ 0,82 Prozent auf 46,99 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Bayer (-0,89 Prozent auf 27,19 EUR), Allianz (-0,71 Prozent auf 266,90 EUR), Siemens Energy (-0,42 Prozent auf 17,66 EUR), Sartorius vz (-0,41 Prozent auf 339,80 EUR) und Covestro (-0,39 Prozent auf 51,02 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im LUS-DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 552 603 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 207,089 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,12 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

