Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels in der Gewinnzone

Der LUS-DAX bleibt auch am Donnerstagmorgen in der Gewinnzone.

Um 09:27 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,23 Prozent fester bei 18 013,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 18 024,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 954,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 14.02.2024, einen Stand von 16 997,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.12.2023, stand der LUS-DAX bei 16 725,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.03.2023, lag der LUS-DAX bei 15 226,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 7,58 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 18 633,00 Punkte. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 3,61 Prozent auf 436,50 EUR), EON SE (+ 2,16 Prozent auf 12,79 EUR), RWE (+ 1,54) Prozent auf 32,23 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,21 Prozent auf 27,54 EUR) und Sartorius vz (+ 1,19 Prozent auf 364,30 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Zalando (-1,10 Prozent auf 22,52 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,41 Prozent auf 438,70 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,40 Prozent auf 113,30 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,37 Prozent auf 38,71 EUR) und Fresenius SE (-0,35 Prozent auf 25,38 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 708 175 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 206,599 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,92 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

