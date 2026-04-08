Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Index im Blick
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08.04.2026 09:29:33
Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels mit sattem Kursplus
Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 3,86 Prozent stärker bei 24 125,00 Punkten.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 23 228,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 244,00 Punkten verzeichnete.
LUS-DAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 23 656,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 08.01.2026, einen Stand von 25 197,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.04.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 19 645,00 Punkten gehandelt.
Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,80 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Punkten.
LUS-DAX-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 9,56 Prozent auf 161,86 EUR), Infineon (+ 9,11 Prozent auf 41,75 EUR), Heidelberg Materials (+ 8,34 Prozent auf 184,55 EUR), Commerzbank (+ 8,29 Prozent auf 34,09 EUR) und Siemens (+ 8,26 Prozent auf 227,35 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Deutsche Börse (-0,70 Prozent auf 254,70 EUR), BASF (-0,54 Prozent auf 51,65 EUR), RWE (-0,34 Prozent auf 58,48 EUR), Brenntag SE (-0,03 Prozent auf 57,54 EUR) und Hannover Rück (+ 0,51 Prozent auf 273,40 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 715 268 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 173,849 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick
Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,69 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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