Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|LUS-DAX-Performance im Fokus
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25.05.2026 09:28:04
Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels mit grünem Vorzeichen
Der LUS-DAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:25 Uhr 0,62 Prozent auf 25 139,00 Punkte.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 227,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 066,50 Einheiten.
LUS-DAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, einen Stand von 24 237,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.02.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 25 219,00 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, lag der LUS-DAX bei 23 591,00 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 2,33 Prozent zu Buche. Bei 25 509,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
LUS-DAX-Top-Flop-Liste
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit MTU Aero Engines (+ 5,88 Prozent auf 313,40 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,58 Prozent auf 180,90 EUR), Airbus SE (+ 2,15 Prozent auf 173,30 EUR), Siemens (+ 2,07 Prozent auf 274,15 EUR) und Continental (+ 2,02 Prozent auf 68,58 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Brenntag SE (-1,46 Prozent auf 56,66 EUR), Fresenius SE (-0,83 Prozent auf 38,46 EUR), BASF (-0,75 Prozent auf 51,28 EUR), Symrise (-0,30 Prozent auf 79,76 EUR) und Rheinmetall (-0,18 Prozent auf 1 225,00 EUR).
Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX
Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 456 841 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im LUS-DAX mit 204,744 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick
Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,58 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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