Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Index im Fokus
|
13.05.2026 09:28:51
Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start freundlich
Um 09:26 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,36 Prozent auf 24 118,50 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24 204,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 031,00 Punkten lag.
LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX wurde vor einem Monat, am 13.04.2026, mit 23 961,00 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 900,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 13.05.2025, bei 23 570,00 Punkten.
Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 1,82 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern erreicht.
LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Merck (+ 7,70 Prozent auf 121,70 EUR), Infineon (+ 4,35 Prozent auf 60,67 EUR), Siemens Energy (+ 3,85 Prozent auf 176,00 EUR), EON SE (+ 3,84 Prozent auf 18,81 EUR) und Allianz (+ 1,47 Prozent auf 373,60 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Rheinmetall (-1,20 Prozent auf 1 148,00 EUR), adidas (-1,20 Prozent auf 140,30 EUR), Siemens (-1,17 Prozent auf 261,50 EUR), Scout24 (-1,03 Prozent auf 72,15 EUR) und Beiersdorf (-0,93 Prozent auf 70,18 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im LUS-DAX weist die EON SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 529 529 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 204,782 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus
In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
12:26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
09:28
|Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:28
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels freundlich (finanzen.at)
|
13.05.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
13.05.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.05.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)