Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start freundlich

Machte sich der LUS-DAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Mittwoch an seine positive Performance an.

Um 09:26 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,36 Prozent auf 24 118,50 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24 204,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 031,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX wurde vor einem Monat, am 13.04.2026, mit 23 961,00 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 900,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 13.05.2025, bei 23 570,00 Punkten.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 1,82 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern erreicht.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Merck (+ 7,70 Prozent auf 121,70 EUR), Infineon (+ 4,35 Prozent auf 60,67 EUR), Siemens Energy (+ 3,85 Prozent auf 176,00 EUR), EON SE (+ 3,84 Prozent auf 18,81 EUR) und Allianz (+ 1,47 Prozent auf 373,60 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Rheinmetall (-1,20 Prozent auf 1 148,00 EUR), adidas (-1,20 Prozent auf 140,30 EUR), Siemens (-1,17 Prozent auf 261,50 EUR), Scout24 (-1,03 Prozent auf 72,15 EUR) und Beiersdorf (-0,93 Prozent auf 70,18 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX weist die EON SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 529 529 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 204,782 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at