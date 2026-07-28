Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start im Aufwind

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Morgen fort.

Um 09:25 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,22 Prozent fester bei 25 531,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 547,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 395,00 Zählern.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Wert von 24 642,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 990,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 28.07.2025, einen Stand von 23 970,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3,93 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 25 906,50 Punkte. Bei 21 861,50 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 4,73 Prozent auf 47,46 EUR), BMW (+ 2,64 Prozent auf 59,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,49 Prozent auf 72,50 EUR), Scout24 (+ 1,81 Prozent auf 73,00 EUR) und Daimler Truck (+ 1,75 Prozent auf 47,16 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,21 Prozent auf 43,35 EUR), QIAGEN (-0,60 Prozent auf 36,30 EUR), Hannover Rück (-0,54 Prozent auf 255,80 EUR), Infineon (-0,47 Prozent auf 61,20 EUR) und Fresenius SE (-0,38 Prozent auf 44,08 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 386 662 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 207,526 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,94 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,76 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at