Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|LUS-DAX-Kursverlauf
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24.09.2026 09:31:05
Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in der Gewinnzone
Am Donnerstag klettert der LUS-DAX um 09:29 Uhr via XETRA um 0,11 Prozent auf 25 378,00 Punkte.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 262,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 380,00 Zählern.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 24.08.2026, lag der LUS-DAX noch bei 26 119,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 24.06.2026, bei 24 776,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23 704,00 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,31 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Henkel vz (+ 1,45 Prozent auf 75,34 EUR), Zalando (+ 1,43 Prozent auf 22,67 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,07) Prozent auf 367,60 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,01 Prozent auf 27,10 EUR) und Symrise (+ 0,71 Prozent auf 93,08 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil BMW (-2,56 Prozent auf 56,40 EUR), Rheinmetall (-2,52 Prozent auf 999,20 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,78 Prozent auf 71,60 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,57 Prozent auf 41,45 EUR) und Infineon (-1,13 Prozent auf 57,91 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BMW-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 340 266 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 210,434 Mrd. Euro heraus.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder
In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,63 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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24.09.26
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24.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
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24.09.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX mit Zuschlägen (finanzen.at)
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24.09.26
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24.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
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24.09.26
|Verluste in Frankfurt: DAX verliert mittags (finanzen.at)
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24.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
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24.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Rheinmetall AG
|21.09.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|10.09.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|10.09.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|10.09.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|56,94
|-0,14%
|Deutsche Telekom AG
|26,89
|-0,04%
|Henkel KGaA Vz.
|74,28
|0,08%
|Infineon AG
|56,88
|0,23%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|41,57
|0,56%
|MTU Aero Engines AG
|370,90
|0,46%
|Rheinmetall AG
|995,90
|0,32%
|SAP SE
|184,24
|0,37%
|Symrise AG
|93,44
|0,06%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|71,26
|0,08%
|Zalando
|22,23
|0,14%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 422,00
|0,26%