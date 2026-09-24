Volkswagen Aktie

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WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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LUS-DAX-Kursverlauf 24.09.2026 09:31:05

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in der Gewinnzone

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in der Gewinnzone

Der LUS-DAX bleibt auch aktuell in der Gewinnzone.

Am Donnerstag klettert der LUS-DAX um 09:29 Uhr via XETRA um 0,11 Prozent auf 25 378,00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 262,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 380,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 24.08.2026, lag der LUS-DAX noch bei 26 119,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 24.06.2026, bei 24 776,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23 704,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,31 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Henkel vz (+ 1,45 Prozent auf 75,34 EUR), Zalando (+ 1,43 Prozent auf 22,67 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,07) Prozent auf 367,60 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,01 Prozent auf 27,10 EUR) und Symrise (+ 0,71 Prozent auf 93,08 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil BMW (-2,56 Prozent auf 56,40 EUR), Rheinmetall (-2,52 Prozent auf 999,20 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,78 Prozent auf 71,60 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,57 Prozent auf 41,45 EUR) und Infineon (-1,13 Prozent auf 57,91 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BMW-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 340 266 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 210,434 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,63 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

BMW AG 56,94 -0,14% BMW AG
Deutsche Telekom AG 26,89 -0,04% Deutsche Telekom AG
Henkel KGaA Vz. 74,28 0,08% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 56,88 0,23% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 41,57 0,56% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
MTU Aero Engines AG 370,90 0,46% MTU Aero Engines AG
Rheinmetall AG 995,90 0,32% Rheinmetall AG
SAP SE 184,24 0,37% SAP SE
Symrise AG 93,44 0,06% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 71,26 0,08% Volkswagen (VW) AG Vz.
Zalando 22,23 0,14% Zalando

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