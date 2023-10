Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Zuschlägen

Am Freitag bewegt sich der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,27 Prozent stärker bei 14 730,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 14 705,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 769,50 Punkten lag.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.09.2023, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 15 249,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 27.07.2023, bei 16 342,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2022, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 13 112,00 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 4,80 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 18 246,00 Punkten. Bei 13 869,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 5,76 Prozent auf 7,27 EUR), Covestro (+ 2,61 Prozent auf 49,93 EUR), Commerzbank (+ 1,41 Prozent auf 10,14 EUR), Continental (+ 0,88 Prozent auf 59,72 EUR) und Bayer (+ 0,86 Prozent auf 41,11 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,23 Prozent auf 56,55 EUR), Heidelberg Materials (-1,75 Prozent auf 66,32 EUR), Zalando (-1,22 Prozent auf 21,06 EUR), adidas (-1,09 Prozent auf 164,64 EUR) und Daimler Truck (-0,70 Prozent auf 29,67 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Siemens Energy-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1 550 840 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 146,212 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,04 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

