AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Kursentwicklung im Fokus
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16.10.2026 12:26:50
Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Freitagmittag auf grünem Terrain
Um 12:09 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 1,95 Prozent stärker bei 30 805,74 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 335,087 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,496 Prozent stärker bei 30 366,29 Punkten, nach 30 216,43 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des MDAX lag heute bei 30 820,41 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30 361,32 Punkten erreichte.
MDAX-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht kletterte der MDAX bereits um 2,49 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 16.09.2026, einen Stand von 31 276,77 Punkten. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 16.07.2026, mit 32 039,83 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, wurde der MDAX mit 30 036,68 Punkten gehandelt.
Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,562 Prozent. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Punkte.
Heutige Tops und Flops im MDAX
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Nordex (+ 12,91 Prozent auf 39,36 EUR), HENSOLDT (+ 6,87 Prozent auf 88,62 EUR), AUMOVIO (+ 5,09 Prozent auf 36,10 EUR), RENK (+ 4,93 Prozent auf 37,99 EUR) und AIXTRON SE (+ 4,68 Prozent auf 32,43 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil K+S (-0,57 Prozent auf 13,90 EUR), Delivery Hero (-0,42 Prozent auf 37,74 EUR), flatexDEGIRO (-0,31 Prozent auf 25,50 EUR), Aurubis (-0,26 Prozent auf 155,50 EUR) und Elmos Semiconductor (-0,16 Prozent auf 127,40 EUR) unter Druck.
Die teuersten Unternehmen im MDAX
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die AIXTRON SE-Aktie aufweisen. 749 891 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 37,178 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,16 zu Buche schlagen. Aroundtown SA-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,24 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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|Aroundtown SA
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|AUMOVIO
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|Aurubis
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