Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Montagmittag im Plus

Der MDAX entwickelt sich am ersten Tag der Woche positiv.

Am Montag tendiert der MDAX um 12:11 Uhr via XETRA 0,32 Prozent fester bei 31 280,79 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 371,448 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,033 Prozent auf 31 170,77 Punkte an der Kurstafel, nach 31 181,06 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 31 292,94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30 984,95 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wies der MDAX einen Wert von 30 382,28 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.02.2026, betrug der MDAX-Kurs 31 618,89 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, bei 29 730,13 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,972 Prozent zu. 32 383,56 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Delivery Hero (+ 10,81 Prozent auf 22,15 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,52 Prozent auf 46,62 EUR), LANXESS (+ 4,92 Prozent auf 18,33 EUR), Schaeffler (+ 4,90 Prozent auf 9,21 EUR) und Aroundtown SA (+ 2,56 Prozent auf 2,49 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-6,23 Prozent auf 73,80 EUR), thyssenkrupp (-4,57 Prozent auf 10,24 EUR), RENK (-4,04 Prozent auf 46,17 EUR), K+S (-3,51 Prozent auf 14,86 EUR) und DEUTZ (-3,42 Prozent auf 10,45 EUR) unter Druck.

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 840 692 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HOCHTIEF-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,308 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Im MDAX verzeichnet die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,39 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at