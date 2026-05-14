Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag auf grünem Terrain

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,97 Prozent fester bei 31 705,53 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 369,957 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,527 Prozent höher bei 31 565,94 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 31 400,41 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 31 814,03 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 31 552,04 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 1,72 Prozent. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 14.04.2026, den Stand von 30 534,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wies der MDAX einen Wert von 31 299,04 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 14.05.2025, den Wert von 29 497,14 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 2,34 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 32 383,56 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 6,59 Prozent auf 54,96 EUR), Schaeffler (+ 5,06 Prozent auf 9,97 EUR), Delivery Hero (+ 4,57 Prozent auf 27,45 EUR), RTL (+ 4,12 Prozent auf 30,30 EUR) und CTS Eventim (+ 3,53 Prozent auf 55,75 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen freenet (-6,32 Prozent auf 25,22 EUR), AUTO1 (-6,10 Prozent auf 19,40 EUR), Bilfinger SE (-2,18 Prozent auf 89,75 EUR), K+S (-1,73 Prozent auf 15,30 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,06 Prozent auf 46,48 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 3 089 931 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 41,473 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,13 zu Buche schlagen. Mit 8,07 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at