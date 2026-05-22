WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
22.05.2026 15:59:03
Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag in der Gewinnzone
Am Freitag steht der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,92 Prozent im Plus bei 32 100,04 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 375,607 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,823 Prozent auf 32 068,98 Punkte an der Kurstafel, nach 31 807,10 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 32 261,10 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 31 967,86 Punkten lag.
MDAX-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 2,95 Prozent. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 22.04.2026, bei 31 176,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, den Stand von 31 823,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.05.2025, stand der MDAX noch bei 30 053,54 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,62 Prozent zu. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26 803,25 Zählern.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX
Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell PUMA SE (+ 6,74 Prozent auf 29,12 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3,96 Prozent auf 101,10 EUR), RENK (+ 3,38 Prozent auf 49,31 EUR), JENOPTIK (+ 2,77 Prozent auf 43,80 EUR) und Salzgitter (+ 2,61 Prozent auf 56,95 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Nordex (-2,06 Prozent auf 42,72 EUR), LANXESS (-1,90 Prozent auf 17,08 EUR), Knorr-Bremse (-1,69 Prozent auf 98,90 EUR), HOCHTIEF (-1,02 Prozent auf 466,00 EUR) und Talanx (-0,92 Prozent auf 107,80 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf
Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 3 039 982 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 41,086 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus
Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 5,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
