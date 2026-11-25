Der MDAX bleibt auch am Mittwochmorgen im Aufwärtstrend.

Der MDAX verbucht im XETRA-Handel um 09:12 Uhr Gewinne in Höhe von 0,19 Prozent auf 28 847,08 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 329,813 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,164 Prozent auf 28 838,73 Punkte an der Kurstafel, nach 28 791,63 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 28 813,35 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 28 909,03 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 0,106 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 29 876,31 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 25.08.2026, den Stand von 32 267,44 Punkten. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 25.11.2025, bei 29 015,89 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 6,88 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Schaeffler (+ 2,54 Prozent auf 5,04 EUR), Aroundtown SA (+ 2,40 Prozent auf 1,62 EUR), Porsche Automobil (+ 2,17 Prozent auf 23,08 EUR), TAG Immobilien (+ 1,86 Prozent auf 11,52 EUR) und DEUTZ (+ 1,77 Prozent auf 7,77 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,45 Prozent auf 42,60 EUR), Elmos Semiconductor (-2,50 Prozent auf 97,50 EUR), Siltronic (-2,30 Prozent auf 48,90 EUR), AIXTRON SE (-2,28 Prozent auf 26,20 EUR) und JENOPTIK (-1,72 Prozent auf 32,00 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX weist die Aroundtown SA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 432 963 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 38,608 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Im MDAX hat die TUI-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,19 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at