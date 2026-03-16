Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Gewinnzone

Der MDAX behält sein positives Vorzeichen auch am ersten Tag der Woche.

Um 09:11 Uhr geht es im MDAX im XETRA-Handel um 0,50 Prozent nach oben auf 28 964,91 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 343,119 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,254 Prozent auf 28 892,76 Punkte an der Kurstafel, nach 28 819,46 Punkten am Vortag.

Bei 28 891,53 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 28 986,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 16.02.2026, lag der MDAX bei 31 364,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.12.2025, stand der MDAX bei 30 047,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, den Wert von 29 164,60 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,50 Prozent nach unten. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 32 383,56 Punkten. Bei 28 488,77 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 4,35 Prozent auf 81,50 EUR), RENK (+ 3,44 Prozent auf 56,18 EUR), AUTO1 (+ 3,31 Prozent auf 16,85 EUR), LANXESS (+ 2,42 Prozent auf 13,55 EUR) und HOCHTIEF (+ 2,16 Prozent auf 388,40 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen K+S (-2,74 Prozent auf 17,76 EUR), Ströer SE (-2,56 Prozent auf 32,30 EUR), TeamViewer (-2,06 Prozent auf 4,55 EUR), CTS Eventim (-1,59 Prozent auf 68,05 EUR) und Fraport (-1,07 Prozent auf 69,40 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 449 305 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 33,374 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at