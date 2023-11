Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zu

Der MDAX notiert am Nachmittag im Plus.

Um 15:42 Uhr legt der MDAX im XETRA-Handel um 1,34 Prozent auf 25 443,95 Punkte zu. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 229,354 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,060 Prozent auf 25 092,66 Punkte an der Kurstafel, nach 25 107,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 079,93 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 448,69 Zählern.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 0,788 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bei 25 403,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.08.2023, notierte der MDAX bei 27 911,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.11.2022, erreichte der MDAX einen Wert von 24 479,60 Punkten.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 0,124 Prozent ein. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 29 815,39 Punkten. Bei 23 626,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell LANXESS (+ 8,03 Prozent auf 23,96 EUR), EVOTEC SE (+ 7,23 Prozent auf 17,64 EUR), Befesa (+ 6,19 Prozent auf 28,14 EUR), Nordex (+ 5,04 Prozent auf 10,85 EUR) und SMA Solar (+ 3,46 Prozent auf 53,85 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen RTL (-3,89 Prozent auf 32,62 EUR), United Internet (-2,87 Prozent auf 20,34 EUR), FUCHS PETROLUB SE VZ (-2,21 Prozent auf 37,98 EUR), K+S (-1,65 Prozent auf 14,30 EUR) und HelloFresh (-1,56 Prozent auf 20,85 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Aktuell weist die Telefonica Deutschland-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 25 095 431 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Talanx mit 15,352 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Lufthansa-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 4,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die RTL-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,47 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at