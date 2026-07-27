TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|MDAX-Performance
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27.07.2026 15:58:42
Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX klettert am Nachmittag
Um 15:42 Uhr klettert der MDAX im XETRA-Handel um 1,29 Prozent auf 32 377,21 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 353,458 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,834 Prozent auf 32 232,02 Punkte an der Kurstafel, nach 31 965,53 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der MDAX bei 32 480,61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 32 227,68 Punkten.
So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, betrug der MDAX-Kurs 31 588,65 Punkte. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 27.04.2026, bei 30 362,01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wurde der MDAX mit 31 484,37 Punkten gehandelt.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,51 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 6,12 Prozent auf 84,68 EUR), RENK (+ 5,56 Prozent auf 47,78 EUR), Nemetschek SE (+ 5,51 Prozent auf 60,30 EUR), IONOS (+ 5,17 Prozent auf 32,54 EUR) und CTS Eventim (+ 4,98 Prozent auf 59,05 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,78 Prozent auf 76,95 EUR), Sartorius vz (-2,53 Prozent auf 215,40 EUR), WACKER CHEMIE (-2,48 Prozent auf 86,45 EUR), Siltronic (-2,35 Prozent auf 81,00 EUR) und FUCHS SE VZ (-1,90 Prozent auf 40,28 EUR).
MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 053 585 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 39,629 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 2,74 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,16 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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