Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|MDAX-Performance
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21.07.2026 17:58:48
Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Handelsende zu
Der MDAX tendierte im XETRA-Handel letztendlich um 0,37 Prozent fester bei 31 797,25 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 350,697 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,123 Prozent fester bei 31 719,68 Punkten, nach 31 680,71 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des MDAX lag am Dienstag bei 31 818,26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 31 556,46 Punkten erreichte.
So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bewegte sich der MDAX bei 32 638,42 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 21.04.2026, den Stand von 31 347,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.07.2025, lag der MDAX-Kurs bei 31 339,69 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 2,64 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 9,30 Prozent auf 84,05 EUR), AIXTRON SE (+ 8,29 Prozent auf 42,44 EUR), Elmos Semiconductor (+ 5,53 Prozent auf 160,40 EUR), flatexDEGIRO (+ 4,57 Prozent auf 36,64 EUR) und JENOPTIK (+ 3,89 Prozent auf 40,06 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Sartorius vz (-8,51 Prozent auf 217,20 EUR), AUTO1 (-3,58 Prozent auf 24,22 EUR), Nemetschek SE (-2,33 Prozent auf 54,60 EUR), PUMA SE (-2,25 Prozent auf 28,64 EUR) und Talanx (-1,77 Prozent auf 110,70 EUR).
Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3 723 597 Aktien gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 39,997 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der MDAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,78 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,31 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|41,65
|-1,28%
|AUTO1
|24,08
|-1,31%
|Elmos Semiconductor
|160,60
|0,12%
|flatexDEGIRO AG
|38,28
|5,45%
|freenet AG
|24,24
|1,68%
|JENOPTIK AG
|39,92
|-1,04%
|Nemetschek SE
|54,30
|-0,09%
|Porsche Automobil Holding SE
|27,65
|0,84%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|46,03
|3,39%
|PUMA SE
|28,45
|-1,25%
|Sartorius AG Vz.
|220,40
|0,64%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|83,75
|0,36%
|Talanx AG
|112,70
|2,27%
|thyssenkrupp AG
|12,14
|0,17%
|TUI AG
|6,81
|-0,15%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 982,03
|0,53%
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