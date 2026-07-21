Elmos Semiconductor Aktie

Elmos Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
MDAX-Performance 21.07.2026 17:58:48

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Handelsende zu

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Handelsende zu

Der MDAX schloss den Dienstagshandel im Plus ab.

Der MDAX tendierte im XETRA-Handel letztendlich um 0,37 Prozent fester bei 31 797,25 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 350,697 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,123 Prozent fester bei 31 719,68 Punkten, nach 31 680,71 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Dienstag bei 31 818,26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 31 556,46 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bewegte sich der MDAX bei 32 638,42 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 21.04.2026, den Stand von 31 347,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.07.2025, lag der MDAX-Kurs bei 31 339,69 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 2,64 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 9,30 Prozent auf 84,05 EUR), AIXTRON SE (+ 8,29 Prozent auf 42,44 EUR), Elmos Semiconductor (+ 5,53 Prozent auf 160,40 EUR), flatexDEGIRO (+ 4,57 Prozent auf 36,64 EUR) und JENOPTIK (+ 3,89 Prozent auf 40,06 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Sartorius vz (-8,51 Prozent auf 217,20 EUR), AUTO1 (-3,58 Prozent auf 24,22 EUR), Nemetschek SE (-2,33 Prozent auf 54,60 EUR), PUMA SE (-2,25 Prozent auf 28,64 EUR) und Talanx (-1,77 Prozent auf 110,70 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3 723 597 Aktien gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 39,997 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,78 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,31 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Elmos Semiconductor

mehr Analysen
10.07.26 Elmos Semiconductor Hold Deutsche Bank AG
29.06.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
09.06.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.06.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 41,65 -1,28% AIXTRON SE
AUTO1 24,08 -1,31% AUTO1
Elmos Semiconductor 160,60 0,12% Elmos Semiconductor
flatexDEGIRO AG 38,28 5,45% flatexDEGIRO AG
freenet AG 24,24 1,68% freenet AG
JENOPTIK AG 39,92 -1,04% JENOPTIK AG
Nemetschek SE 54,30 -0,09% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 27,65 0,84% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 46,03 3,39% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 28,45 -1,25% PUMA SE
Sartorius AG Vz. 220,40 0,64% Sartorius AG Vz.
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 83,75 0,36% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
Talanx AG 112,70 2,27% Talanx AG
thyssenkrupp AG 12,14 0,17% thyssenkrupp AG
TUI AG 6,81 -0,15% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 982,03 0,53%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 /nachrichten/rohstoffe/gold-oel-&-co-in-kw-29-die-tops-und-flops-unter-den-rohstoffen-1036318458
19.07.26 /nachrichten/devisen/bitcoin-ether-&-co-in-der-vergangenen-woche-wochenbilanz-der-kryptowahrungen-in-kw-29-1036318457
18.07.26 /nachrichten/aktien/kw-29-so-performten-die-dax-aktien-in-der-vergangenen-woche-1036318456
18.07.26 /nachrichten/aktien/diese-aktien-empfehlen-experten-zu-kaufen-1036331765
17.07.26 /nachrichten/aktien/kw-29-die-gewinner-und-verlierer-der-atx-aktien-in-der-vergangenen-woche-1036318454

Börse aktuell - Live Ticker

Augen auf die Berichtssaison: ATX und DAX letztlich fester -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zogen am Mittwoch an. An den US-Börsen ist keine klare Richtung auszumachen. An den Märkten in Fernost waren zur Wochenmitte mehrheitlich Verluste zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen