Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu
Der MDAX verbucht im XETRA-Handel um 09:12 Uhr Gewinne in Höhe von 0,13 Prozent auf 32 105,92 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 376,156 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,061 Prozent auf 32 045,01 Punkte an der Kurstafel, nach 32 064,64 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 32 109,01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 32 038,44 Einheiten.
So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn gewann der MDAX bereits um 3,03 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 08.12.2025, den Wert von 29 665,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, lag der MDAX bei 30 848,82 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 08.01.2025, einen Wert von 25 574,85 Punkten auf.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit RATIONAL (+ 4,19 Prozent auf 696,00 EUR), RENK (+ 4,12 Prozent auf 64,41 EUR), HENSOLDT (+ 2,36 Prozent auf 88,90 EUR), IONOS (+ 1,96 Prozent auf 28,65 EUR) und TUI (+ 1,36 Prozent auf 9,25 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen PUMA SE (-2,45 Prozent auf 21,90 EUR), Aurubis (-2,05 Prozent auf 129,00 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,79 Prozent auf 65,70 EUR), HOCHTIEF (-1,46 Prozent auf 364,20 EUR) und Delivery Hero (-1,34 Prozent auf 22,76 EUR).
Die teuersten Konzerne im MDAX
Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 333 374 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 41,428 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus
In diesem Jahr verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 8,38 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
