Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen

Für den MDAX ging es letztendlich aufwärts.

Am Donnerstag verbuchte der MDAX via XETRA zum Handelsschluss ein Plus in Höhe von 1,02 Prozent auf 31 838,69 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 357,560 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,849 Prozent auf 31 784,02 Punkte an der Kurstafel, nach 31 516,35 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 589,65 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 32 007,56 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Minus von 3,67 Prozent. Vor einem Monat, am 09.06.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 642,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2026, notierte der MDAX bei 30 052,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, wies der MDAX 31 536,47 Punkte auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,77 Prozent zu. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. 26 803,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Siltronic (+ 13,35 Prozent auf 90,85 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 7,26 Prozent auf 81,95 EUR), DEUTZ (+ 5,99 Prozent auf 9,29 EUR), Sartorius vz (+ 5,90 Prozent auf 233,30 EUR) und AIXTRON SE (+ 5,89 Prozent auf 45,27 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen HENSOLDT (-5,67 Prozent auf 74,22 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-4,50 Prozent auf 84,80 EUR), RENK (-4,48 Prozent auf 43,72 EUR), Salzgitter (-2,76 Prozent auf 48,00 EUR) und thyssenkrupp (-2,00 Prozent auf 11,28 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 273 637 Aktien gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 41,592 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 2,76 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at