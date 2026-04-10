Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX liegt zum Handelsstart im Plus

Am Freitag verbucht der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,17 Prozent auf 30 103,32 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 361,565 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,205 Prozent auf 30 114,02 Punkte an der Kurstafel, nach 30 052,36 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 30 157,51 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 30 091,70 Punkten.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der MDAX bereits um 3,85 Prozent zu. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 10.03.2026, den Wert von 29 723,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, einen Stand von 32 167,17 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.04.2025, wurde der MDAX mit 25 703,63 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,83 Prozent nach unten. Bei 32 383,56 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Zählern.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Ströer SE (+ 2,36 Prozent auf 33,78 EUR), PUMA SE (+ 2,01 Prozent auf 24,81 EUR), IONOS (+ 1,86 Prozent auf 24,14 EUR), AUTO1 (+ 1,68 Prozent auf 18,20 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,62 Prozent auf 62,55 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil WACKER CHEMIE (-1,62 Prozent auf 87,95 EUR), HOCHTIEF (-1,20 Prozent auf 445,40 EUR), K+S (-0,88 Prozent auf 15,83 EUR), Nordex (-0,83 Prozent auf 45,26 EUR) und TRATON (-0,79 Prozent auf 32,50 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 205 297 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 36,253 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

Im MDAX weist die TUI-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,48 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at