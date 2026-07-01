Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX liegt zum Start des Mittwochshandels im Plus

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,08 Prozent fester bei 31 834,19 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 342,125 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,237 Prozent höher bei 31 884,62 Punkten in den Handel, nach 31 809,10 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 903,39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 31 834,19 Einheiten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Plus von 0,508 Prozent. Der MDAX stand vor einem Monat, am 01.06.2026, bei 32 899,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.04.2026, lag der MDAX bei 29 205,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.07.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 247,39 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,76 Prozent nach oben. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Punkten.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Siltronic (+ 6,07 Prozent auf 86,45 EUR), Nemetschek SE (+ 2,64 Prozent auf 54,50 EUR), AIXTRON SE (+ 2,17 Prozent auf 53,76 EUR), HENSOLDT (+ 1,98 Prozent auf 69,10 EUR) und KION GROUP (+ 1,08 Prozent auf 39,19 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil thyssenkrupp (-2,50 Prozent auf 10,15 EUR), Salzgitter (-2,47 Prozent auf 44,14 EUR), Aurubis (-2,21 Prozent auf 177,20 EUR), LANXESS (-1,39 Prozent auf 14,95 EUR) und Lufthansa (-1,26 Prozent auf 9,88 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 249 900 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 38,909 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Im MDAX weist die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,86 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at