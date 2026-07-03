Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX mit Gewinnen

Im MDAX geht es im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,14 Prozent aufwärts auf 32 917,32 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 350,015 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,507 Prozent auf 32 709,83 Punkte an der Kurstafel, nach 32 544,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 32 988,94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 32 709,83 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 3,93 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 03.06.2026, wies der MDAX einen Stand von 32 736,35 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der MDAX 28 916,26 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 03.07.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 388,15 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 6,25 Prozent nach oben. Bei 33 547,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 8,65 Prozent auf 91,70 EUR), AIXTRON SE (+ 5,78 Prozent auf 49,19 EUR), Bilfinger SE (+ 4,66 Prozent auf 87,65 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,53 Prozent auf 87,60 EUR) und thyssenkrupp (+ 4,49 Prozent auf 11,88 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Sartorius vz (-2,64 Prozent auf 225,00 EUR), CTS Eventim (-1,04 Prozent auf 56,95 EUR), Nemetschek SE (-0,90 Prozent auf 55,20 EUR), KRONES (-0,88 Prozent auf 113,00 EUR) und HENSOLDT (-0,81 Prozent auf 76,34 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der thyssenkrupp-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1 373 247 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 40,594 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at