Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Freitagmittag fester

Am Freitag bewegt sich der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,62 Prozent höher bei 31 868,90 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 352,678 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,255 Prozent auf 31 592,87 Punkte an der Kurstafel, nach 31 673,72 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 31 888,31 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 31 583,41 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 0,394 Prozent. Der MDAX wurde vor einem Monat, am 24.06.2026, mit 31 919,25 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, wies der MDAX einen Wert von 30 249,93 Punkten auf. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 24.07.2025, den Wert von 31 633,56 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,87 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Punkten.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Salzgitter (+ 4,51 Prozent auf 54,50 EUR), Nemetschek SE (+ 3,99 Prozent auf 56,05 EUR), Bechtle (+ 2,35 Prozent auf 31,34 EUR), AUTO1 (+ 2,16 Prozent auf 23,60 EUR) und Lufthansa (+ 2,11 Prozent auf 8,63 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Sartorius vz (-2,48 Prozent auf 216,30 EUR), Bilfinger SE (-2,34 Prozent auf 83,35 EUR), Porsche vz (-1,30 Prozent auf 44,76 EUR), Porsche Automobil (-0,95 Prozent auf 27,22 EUR) und HENSOLDT (-0,43 Prozent auf 78,78 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 654 517 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 40,549 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,30 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at