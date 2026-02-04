Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester

Um 12:10 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,24 Prozent fester bei 31 613,19 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 370,965 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,135 Prozent stärker bei 31 579,81 Punkten, nach 31 537,33 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 31 700,89 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 31 399,30 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der MDAX bereits um 1,76 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 30 979,74 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 04.11.2025, einen Stand von 29 427,53 Punkten auf. Der MDAX wurde vor einem Jahr, am 04.02.2025, mit 26 420,99 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,04 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 597,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell WACKER CHEMIE (+ 6,08 Prozent auf 73,25 EUR), LANXESS (+ 5,27 Prozent auf 18,79 EUR), Evonik (+ 5,16 Prozent auf 14,05 EUR), Knorr-Bremse (+ 3,34 Prozent auf 105,30 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,17 Prozent auf 61,75 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil thyssenkrupp (-5,11 Prozent auf 11,23 EUR), Sartorius vz (-4,67 Prozent auf 241,10 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,37 Prozent auf 98,70 EUR), AUTO1 (-1,65 Prozent auf 26,16 EUR) und United Internet (-1,55 Prozent auf 27,98 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. 1 818 616 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 36,117 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Evonik-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at