United Internet Aktie

United Internet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 04.02.2026 12:27:28

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester

Der MDAX gewinnt am Mittag an Fahrt.

Um 12:10 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,24 Prozent fester bei 31 613,19 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 370,965 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,135 Prozent stärker bei 31 579,81 Punkten, nach 31 537,33 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 31 700,89 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 31 399,30 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der MDAX bereits um 1,76 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 30 979,74 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 04.11.2025, einen Stand von 29 427,53 Punkten auf. Der MDAX wurde vor einem Jahr, am 04.02.2025, mit 26 420,99 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,04 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 597,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell WACKER CHEMIE (+ 6,08 Prozent auf 73,25 EUR), LANXESS (+ 5,27 Prozent auf 18,79 EUR), Evonik (+ 5,16 Prozent auf 14,05 EUR), Knorr-Bremse (+ 3,34 Prozent auf 105,30 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,17 Prozent auf 61,75 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil thyssenkrupp (-5,11 Prozent auf 11,23 EUR), Sartorius vz (-4,67 Prozent auf 241,10 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,37 Prozent auf 98,70 EUR), AUTO1 (-1,65 Prozent auf 26,16 EUR) und United Internet (-1,55 Prozent auf 27,98 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. 1 818 616 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 36,117 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Evonik-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Internet AG

mehr Nachrichten

Analysen zu United Internet AG

mehr Analysen
15.01.26 United Internet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.26 United Internet Buy UBS AG
05.01.26 United Internet Buy UBS AG
10.12.25 United Internet Kaufen DZ BANK
26.11.25 United Internet Equal Weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AUTO1 24,76 -3,05% AUTO1
Evonik AG 14,65 4,12% Evonik AG
Knorr-Bremse 105,50 0,09% Knorr-Bremse
LANXESS AG 19,74 -0,15% LANXESS AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 40,53 -1,55% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 67,95 5,84% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Sartorius AG Vz. 239,60 -1,24% Sartorius AG Vz.
TeamViewer 5,57 0,09% TeamViewer
thyssenkrupp AG 11,17 2,57% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 90,55 -3,05% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TUI AG 9,16 -0,97% TUI AG
United Internet AG 27,32 -1,66% United Internet AG
WACKER CHEMIE AG 75,20 -0,20% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 434,51 -0,29%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen