Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Gewinne

Mit dem MDAX ging es zum Handelsschluss aufwärts.

Am Dienstag sprang der MDAX via XETRA letztendlich um 0,90 Prozent auf 32 396,74 Punkte an. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 352,563 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,227 Prozent auf 32 179,49 Punkte an der Kurstafel, nach 32 106,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32 466,67 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32 171,86 Zählern.

MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Wert von 31 588,65 Punkten. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, bei 30 057,46 Punkten. Der MDAX wurde vor einem Jahr, am 28.07.2025, mit 31 029,09 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,57 Prozent nach oben. Bei 33 547,52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Bechtle (+ 14,80 Prozent auf 37,08 EUR), Nemetschek SE (+ 9,58 Prozent auf 65,75 EUR), Porsche Automobil (+ 4,86 Prozent auf 28,71 EUR), CTS Eventim (+ 4,66 Prozent auf 61,70 EUR) und Sartorius vz (+ 3,78 Prozent auf 222,40 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen AIXTRON SE (-10,05 Prozent auf 34,46 EUR), Siltronic (-8,03 Prozent auf 72,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6,06 Prozent auf 69,80 EUR), JENOPTIK (-5,26 Prozent auf 36,38 EUR) und AUTO1 (-3,49 Prozent auf 23,78 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 3 609 645 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 39,178 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,08 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at