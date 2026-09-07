Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Index-Performance im Blick
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07.09.2026 09:28:53
Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge
Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,08 Prozent höher bei 32 381,38 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 359,347 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,047 Prozent schwächer bei 32 339,98 Punkten in den Montagshandel, nach 32 355,32 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 32 415,47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 32 270,86 Punkten lag.
So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn
Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 07.08.2026, den Stand von 32 407,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Stand von 32 466,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, einen Stand von 30 011,98 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,52 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33 547,52 Punkte. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
MDAX-Tops und -Flops
Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Nordex (+ 7,45 Prozent auf 39,50 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,66 Prozent auf 75,05 EUR), JENOPTIK (+ 2,14 Prozent auf 40,98 EUR), Siltronic (+ 1,92 Prozent auf 79,55 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,83 Prozent auf 36,81 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Sartorius vz (-2,53 Prozent auf 231,20 EUR), LEG Immobilien (-1,75 Prozent auf 48,28 EUR), AUTO1 (-1,63 Prozent auf 21,68 EUR), TAG Immobilien (-1,62 Prozent auf 12,13 EUR) und Aroundtown SA (-1,52 Prozent auf 1,87 EUR).
MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 173 932 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 39,310 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,34 erwartet. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,35 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|37,31
|3,64%
|Aroundtown SA
|1,88
|-0,48%
|AUTO1
|21,64
|-1,55%
|freenet AG
|24,38
|-0,25%
|JENOPTIK AG
|40,86
|2,25%
|LEG Immobilien
|48,24
|-1,71%
|Nordex AG
|40,96
|11,73%
|Porsche Automobil Holding SE
|28,72
|-1,03%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|44,30
|-0,02%
|Sartorius AG Vz.
|231,30
|-2,86%
|Siltronic AG
|79,20
|1,21%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|75,45
|3,85%
|TAG Immobilien AG
|12,14
|-1,46%
|thyssenkrupp AG
|15,30
|1,19%
|TUI AG
|6,91
|0,47%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|32 368,24
|0,04%