Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 07.09.2026 09:28:53

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge

So bewegt sich der MDAX am ersten Tag der Woche.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,08 Prozent höher bei 32 381,38 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 359,347 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,047 Prozent schwächer bei 32 339,98 Punkten in den Montagshandel, nach 32 355,32 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 32 415,47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 32 270,86 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 07.08.2026, den Stand von 32 407,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Stand von 32 466,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, einen Stand von 30 011,98 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,52 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33 547,52 Punkte. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Nordex (+ 7,45 Prozent auf 39,50 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,66 Prozent auf 75,05 EUR), JENOPTIK (+ 2,14 Prozent auf 40,98 EUR), Siltronic (+ 1,92 Prozent auf 79,55 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,83 Prozent auf 36,81 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Sartorius vz (-2,53 Prozent auf 231,20 EUR), LEG Immobilien (-1,75 Prozent auf 48,28 EUR), AUTO1 (-1,63 Prozent auf 21,68 EUR), TAG Immobilien (-1,62 Prozent auf 12,13 EUR) und Aroundtown SA (-1,52 Prozent auf 1,87 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 173 932 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 39,310 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,34 erwartet. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,35 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu LEG Immobilien

mehr Nachrichten

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

mehr Analysen
01.09.26 Porsche Automobil Halten DZ BANK
12.08.26 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
10.08.26 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
26.06.26 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
22.06.26 Porsche Automobil Halten DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 37,31 3,64% AIXTRON SE
Aroundtown SA 1,88 -0,48% Aroundtown SA
AUTO1 21,64 -1,55% AUTO1
freenet AG 24,38 -0,25% freenet AG
JENOPTIK AG 40,86 2,25% JENOPTIK AG
LEG Immobilien 48,24 -1,71% LEG Immobilien
Nordex AG 40,96 11,73% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 28,72 -1,03% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,30 -0,02% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Sartorius AG Vz. 231,30 -2,86% Sartorius AG Vz.
Siltronic AG 79,20 1,21% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 75,45 3,85% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TAG Immobilien AG 12,14 -1,46% TAG Immobilien AG
thyssenkrupp AG 15,30 1,19% thyssenkrupp AG
TUI AG 6,91 0,47% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 368,24 0,04%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:10 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX schwächelt -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt präsentiert sich zum Wochenstart kaum verändert. Der deutsche Leitindex gibt nach. Am Montag finden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen