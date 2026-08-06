Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in der Gewinnzone

Schlussendlich beendete der MDAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 32 459,07 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 359,230 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,159 Prozent auf 32 374,81 Punkte an der Kurstafel, nach 32 426,33 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 32 540,20 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 32 288,93 Punkten lag.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 0,723 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wies der MDAX einen Wert von 33 291,24 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, wies der MDAX einen Wert von 31 779,41 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 30 963,77 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,78 Prozent. Bei 33 547,52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit RENK (+ 5,79 Prozent auf 51,31 EUR), Nordex (+ 4,14 Prozent auf 39,70 EUR), DEUTZ (+ 3,30 Prozent auf 10,02 EUR), HENSOLDT (+ 3,29 Prozent auf 90,36 EUR) und United Internet (+ 3,06 Prozent auf 23,56 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen IONOS (-5,63 Prozent auf 30,20 EUR), Aurubis (-5,48 Prozent auf 181,20 EUR), AUTO1 (-4,41 Prozent auf 21,22 EUR), AUMOVIO (-4,40 Prozent auf 36,95 EUR) und Schaeffler (-3,85 Prozent auf 7,24 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 518 898 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 38,763 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,30 erwartet. Mit 8,47 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at