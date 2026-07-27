Nordex Aktie

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WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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Index im Fokus 27.07.2026 17:58:32

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in Grün

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in Grün

Der MDAX gewann am Abend an Wert.

Am Montag notierte der MDAX via XETRA zum Handelsende 0,58 Prozent höher bei 32 152,32 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 353,458 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,834 Prozent auf 32 232,02 Punkte an der Kurstafel, nach 31 965,53 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 32 135,89 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 32 480,61 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Wert von 31 588,65 Punkten auf. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 27.04.2026, bei 30 362,01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, betrug der MDAX-Kurs 31 484,37 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,78 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell IONOS (+ 5,62 Prozent auf 32,68 EUR), Nemetschek SE (+ 4,99 Prozent auf 60,00 EUR), CTS Eventim (+ 4,80 Prozent auf 58,95 EUR), HENSOLDT (+ 3,96 Prozent auf 82,96 EUR) und TUI (+ 3,96 Prozent auf 7,19 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6,13 Prozent auf 74,30 EUR), Elmos Semiconductor (-5,40 Prozent auf 150,60 EUR), Siltronic (-5,36 Prozent auf 78,50 EUR), AIXTRON SE (-4,77 Prozent auf 38,31 EUR) und Nordex (-3,70 Prozent auf 38,56 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 5 326 466 Aktien gehandelt. Mit 39,629 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Mit 8,16 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Die Tops und Flops im MDAX?
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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23.06.26 AIXTRON Hold Warburg Research
19.06.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 38,33 -3,52% AIXTRON SE
CTS Eventim 58,80 5,00% CTS Eventim
Elmos Semiconductor 149,20 -5,93% Elmos Semiconductor
freenet AG 24,76 1,48% freenet AG
HENSOLDT 82,62 3,87% HENSOLDT
IONOS 32,54 5,44% IONOS
Nemetschek SE 60,10 6,00% Nemetschek SE
Nordex AG 38,78 -2,81% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 27,31 1,11% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 43,96 0,46% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Siltronic AG 78,70 -4,32% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 74,60 -4,48% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 12,25 0,57% thyssenkrupp AG
TUI AG 7,16 4,19% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 106,50 0,44%

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