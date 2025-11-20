Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart freundlich

Der MDAX knüpft aktuell an seine Vortagesgewinne an.

Am Donnerstag tendiert der MDAX um 09:13 Uhr via XETRA 0,50 Prozent stärker bei 28 801,05 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 333,715 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,408 Prozent höher bei 28 773,60 Punkten, nach 28 656,56 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 28 773,60 Punkte, das Tageshoch hingegen 28 901,84 Zähler.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 2,15 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2025, lag der MDAX bei 30 209,22 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.08.2025, bei 30 877,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2024, notierte der MDAX bei 26 002,57 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 11,98 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 4,12 Prozent auf 18,33 EUR), HOCHTIEF (+ 3,64 Prozent auf 290,20 EUR), Nordex (+ 2,01 Prozent auf 27,40 EUR), Jungheinrich (+ 1,94 Prozent auf 32,58 EUR) und DWS Group GmbH (+ 1,74 Prozent auf 52,70 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil CTS Eventim (-1,07 Prozent auf 78,90 EUR), United Internet (-0,83 Prozent auf 23,76 EUR), Aroundtown SA (-0,78 Prozent auf 3,06 EUR), LANXESS (-0,73 Prozent auf 16,29 EUR) und Evonik (-0,67 Prozent auf 13,25 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 237 838 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 40,225 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Im MDAX verzeichnet die TUI-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 16,47 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

