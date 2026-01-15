RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
|Kursentwicklung im Fokus
|
15.01.2026 09:29:09
Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart stärker
Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,41 Prozent höher bei 31 903,81 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 378,972 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,271 Prozent fester bei 31 860,33 Punkten, nach 31 774,24 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 903,81 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 846,22 Zählern.
So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 1,02 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 15.12.2025, lag der MDAX noch bei 30 214,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.10.2025, lag der MDAX-Kurs bei 29 786,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.01.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 25 564,59 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,98 Prozent. Bei 32 383,56 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 30 715,23 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im MDAX
Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 4,22 Prozent auf 19,74 EUR), DWS Group GmbH (+ 2,88 Prozent auf 58,85 EUR), Lufthansa (+ 2,31 Prozent auf 8,41 EUR), Delivery Hero (+ 1,76 Prozent auf 25,95 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 1,58 Prozent auf 74,05 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,71 Prozent auf 91,65 EUR), HENSOLDT (-1,71 Prozent auf 89,15 EUR), RENK (-1,40 Prozent auf 60,40 EUR), Porsche vz (-0,85 Prozent auf 43,23 EUR) und Fielmann (-0,81 Prozent auf 42,95 EUR).
Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 475 689 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 39,191 Mrd. Euro heraus.
MDAX-Fundamentalkennzahlen
Die Aroundtown SA-Aktie weist mit 5,61 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Unter den Aktien im Index weist die Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu RENK
|
12:27
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
15.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
14.01.26