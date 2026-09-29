Freundlicher Handel in Frankfurt: mittags Gewinne im SDAX

Der SDAX verbucht am zweiten Tag der Woche Zuwächse.

Am Dienstag bewegt sich der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,93 Prozent fester bei 18 417,74 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 92,082 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 258,97 Zählern und damit 0,057 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 248,52 Punkte).

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 18 417,74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 258,97 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, mit 18 995,19 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, lag der SDAX-Kurs bei 17 927,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, wurde der SDAX auf 16 872,76 Punkte taxiert.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 6,12 Prozent nach oben. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Basler (+ 5,92 Prozent auf 24,15 EUR), PVA TePla (+ 5,86 Prozent auf 31,80 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 5,17 Prozent auf 15,25 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,91 Prozent auf 71,55 EUR) und Südzucker (+ 3,99 Prozent auf 13,04 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen OHB SE (-3,94 Prozent auf 180,20 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,86 Prozent auf 29,22 EUR), pbb (-2,15 Prozent auf 3,09 EUR), init innovation in traffic systems SE (-1,19 Prozent auf 45,55 EUR) und PNE (-0,85 Prozent auf 6,99 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 545 334 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX mit 4,264 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Im Index weist die Mutares-Aktie mit 8,33 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at