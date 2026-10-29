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TecDAX-Entwicklung 29.10.2026 12:26:58

Freundlicher Handel in Frankfurt: mittags Pluszeichen im TecDAX

Freundlicher Handel in Frankfurt: mittags Pluszeichen im TecDAX

Der TecDAX macht am Mittag Gewinne.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,71 Prozent stärker bei 4 144,70 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 580,259 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,159 Prozent auf 4 122,16 Punkte an der Kurstafel, nach 4 115,60 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 4 108,96 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 158,74 Punkten lag.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der TecDAX bereits um 3,04 Prozent. Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 29.09.2026, bei 4 003,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 845,33 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 29.10.2025, einen Stand von 3 672,18 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 14,36 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit AIXTRON SE (+ 6,61 Prozent auf 33,55 EUR), HENSOLDT (+ 3,02 Prozent auf 88,64 EUR), PVA TePla (+ 2,45 Prozent auf 31,76 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,27 Prozent auf 25,71 EUR) und Siltronic (+ 2,23 Prozent auf 62,00 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen OHB SE (-2,69 Prozent auf 253,00 EUR), TeamViewer (-1,80 Prozent auf 7,38 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,72 Prozent auf 28,64 EUR), IONOS (-1,52 Prozent auf 35,10 EUR) und SAP SE (-1,33 Prozent auf 208,40 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 176 138 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 238,444 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Die TeamViewer-Aktie weist mit 7,43 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,94 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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