HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|Index-Bewegung
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29.10.2026 12:26:58
Freundlicher Handel in Frankfurt: Pluszeichen im DAX
Am Donnerstag erhöht sich der DAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,99 Prozent auf 25 958,47 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,122 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,078 Prozent stärker bei 25 724,02 Punkten, nach 25 704,02 Punkten am Vortag.
Der DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 25 720,69 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 004,00 Punkten lag.
So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 2,86 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, lag der DAX bei 25 399,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, lag der DAX noch bei 25 460,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, wurde der DAX mit 24 124,21 Punkten gehandelt.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,78 Prozent zu. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten markiert.
DAX-Gewinner und -Verlierer
Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit adidas (+ 3,86 Prozent auf 164,15 EUR), Deutsche Bank (+ 3,23 Prozent auf 30,99 EUR), Airbus SE (+ 3,10 Prozent auf 197,96 EUR), Rheinmetall (+ 3,02 Prozent auf 1 042,60 EUR) und Symrise (+ 2,94 Prozent auf 92,44 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Vonovia SE (-3,43 Prozent auf 15,91 EUR), SAP SE (-1,33 Prozent auf 208,40 EUR), GEA (-0,36 Prozent auf 68,25 EUR), HOCHTIEF (-0,05 Prozent auf 378,40 EUR) und QIAGEN (+ 0,04 Prozent auf 45,12 EUR) unter Druck.
DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im DAX sticht die Vonovia SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5 066 949 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 238,444 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick
Im DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Vonovia SE-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,98 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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