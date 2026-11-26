Der SDAX springt im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 2,36 Prozent auf 17 278,96 Punkte an. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 85,573 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 1,21 Prozent fester bei 17 084,43 Punkten, nach 16 880,78 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17 084,43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 17 278,96 Punkten.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Plus von 2,80 Prozent. Vor einem Monat, am 26.10.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 332,77 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 642,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, wurde der SDAX mit 16 325,95 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 0,442 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern markiert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Vincorion (+ 6,52 Prozent auf 15,93 EUR), pbb (+ 6,38 Prozent auf 2,70 EUR), SGL Carbon SE (+ 6,33 Prozent auf 4,45 EUR), PNE (+ 5,84 Prozent auf 3,99 EUR) und Grand City Properties (+ 5,59 Prozent auf 8,50 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Energiekontor (-8,81 Prozent auf 17,80 EUR), HelloFresh (-2,50 Prozent auf 3,24 EUR), Drägerwerk (-2,45 Prozent auf 119,20 EUR), EVOTEC SE (-2,12 Prozent auf 2,49 EUR) und SCHOTT Pharma (-0,71 Prozent auf 20,85 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 785 717 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX mit 5,362 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Mutares-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,81 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at