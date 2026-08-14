KWS SAAT Aktie
WKN: 707400 / ISIN: DE0007074007
|SDAX-Performance im Fokus
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14.08.2026 12:26:51
Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Mittag im Plus
Am Freitag geht es im SDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,65 Prozent auf 18 674,31 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 94,092 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,324 Prozent auf 18 613,26 Punkte an der Kurstafel, nach 18 553,07 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 700,82 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 592,75 Punkten.
SDAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Minus von 0,139 Prozent. Vor einem Monat, am 14.07.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18 179,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, wies der SDAX 18 604,36 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 17 198,19 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,60 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit NORMA Group SE (+ 8,97 Prozent auf 20,90 EUR), TeamViewer (+ 6,19 Prozent auf 6,87 EUR), CANCOM SE (+ 5,12 Prozent auf 22,60 EUR), ATOSS Software (+ 4,84 Prozent auf 95,30 EUR) und MLP SE (+ 4,70 Prozent auf 8,25 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen Energiekontor (-16,77 Prozent auf 26,80 EUR), HelloFresh (-7,23 Prozent auf 3,09 EUR), LPKF Laser Electronics (-4,78 Prozent auf 14,95 EUR), Douglas (-3,96 Prozent auf 8,00 EUR) und grenke (-2,97 Prozent auf 11,10 EUR).
Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 661 085 Aktien gehandelt. Die OHB SE-Aktie macht im SDAX mit 5,403 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus
Die Mutares-Aktie hat mit 2,33 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. HAMBORNER REIT lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,67 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ATOSS Software AG
|91,50
|-0,87%
|CANCOM SE
|22,40
|3,94%
|Douglas AG
|8,13
|0,99%
|Energiekontor AG
|26,30
|-12,19%
|grenke AG
|11,12
|-4,14%
|HAMBORNER REIT
|4,33
|0,12%
|HelloFresh
|3,13
|-7,55%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|71,80
|1,56%
|LPKF Laser & Electronics AG
|14,95
|-4,78%
|MLP SE
|8,17
|2,90%
|Mutares
|26,90
|-0,19%
|NORMA Group SE
|20,70
|8,15%
|OHB SE
|258,50
|0,39%
|TeamViewer
|6,78
|3,43%
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|SDAX
|18 633,51
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