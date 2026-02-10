Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,44 Prozent höher bei 18 213,49 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 95,463 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,151 Prozent stärker bei 18 160,39 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18 133,02 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 268,55 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 128,55 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Stand von 18 118,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.11.2025, wies der SDAX einen Wert von 15 982,12 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.02.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 14 684,16 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,94 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 17 174,39 Zählern.

Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell SMA Solar (+ 5,31 Prozent auf 34,14 EUR), PVA TePla (+ 2,60 Prozent auf 22,06 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 2,56 Prozent auf 4,96 EUR), Gerresheimer (+ 2,25 Prozent auf 27,24 EUR) und Salzgitter (+ 1,86 Prozent auf 52,10 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil 1&1 (-5,12 Prozent auf 25,00 EUR), Vossloh (-2,35 Prozent auf 83,00 EUR), Verve Group (-1,65 Prozent auf 1,31 EUR), Alzchem Group (-1,33 Prozent auf 148,20 EUR) und EVOTEC SE (-1,22 Prozent auf 6,16 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die DEUTZ-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 353 435 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 9,798 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,90 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at